Trump pede ao Congresso que aprove sua agenda em um único e enorme projeto de lei

Por Andy Sullivan

WASHINGTON - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu no domingo aos seus colegas republicanos no Congresso que reunissem as prioridades de seu futuro governo em um projeto de lei de grande porte que reduziria os impostos, reforçaria a segurança nas fronteiras e aumentaria a produção doméstica de energia.

Trump disse que os republicanos poderiam cobrir os custos com essas medidas -- que poderia chegar a trilhões de dólares -- aumentando as tarifas sobre produtos importados.