Extrema-direita austríaca pede que conservadores sejam "honestos" em negociações de coalizão

Por Francois Murphy

VIENA (Reuters) - O líder do Partido da Liberdade (FPO) da Áustria, Herbert Kickl, cobrou que o conservador Partido Popular (OVP) seja "honesto" em suas iminentes negociações de coalizão ou correrá o risco de se ver diante de uma eleição antecipada, com seu apoio ainda em ascensão, e o do OVP, em queda.

O FPO, eurocético e favorável à Rússia, aliado do partido do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, o Fidesz, venceu a última eleição parlamentar em setembro com cerca de 29% dos votos, mas foi inicialmente deixado de lado quando os partidos mais de centro tentaram formar uma coalizão sem ele.