Forte terremoto no Tibete mata quase 100 pessoas e atinge Nepal

Por Joe Cash e Gopal Sharma

(Reuters) - Um terremoto de magnitude 6,8 atingiu o pé do Himalaia, perto de uma das cidades mais sagradas do Tibete, nesta terça-feira, matando pelo menos 95 pessoas e derrubando centenas de casas, informaram as autoridades chinesas.

O epicentro do terremoto foi a cerca de 80 km ao norte do Monte Everest, a montanha mais alta do mundo. Os tremores também abalaram edifícios nos vizinhos Nepal, Butão e Índia.