PM influencer é morto a tiros por outro policial militar no Recife; veja

Um policial militar e influenciador foi morto a tiros por outro agente em uma rua na última sexta-feira (3) no bairro Água Fria, na zona norte do Recife.

O que aconteceu

Câmeras de segurança registraram o crime. A vítima aparece conversando com uma mulher em uma calçada enquanto um carro fica parado do outro lado da rua. Em determinado momento, uma viatura chega a fazer uma manobra e passa ao lado do veículo do atirador, de 39 anos. Pouco tempo depois, o PM se aproxima do automóvel e é baleado.

A vítima corre e pega a arma, mas cai alguns metros do local onde foi alvejado. O atirador desce do automóvel, pega algo que estava no chão e vai embora. O policial militar baleado foi identificado como Misael Matheus da Silva, de 29 anos. Segundo o SBT News, antes dos disparos, o PM teria questionado o colega sobre o motivo de estar parado no meio da rua.