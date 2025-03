Papa não corre mais perigo imediato e responde bem ao tratamento, diz Vaticano

O papa, que é conhecido por trabalhar até a exaustão, continuou a trabalhar no hospital.

No domingo, o papa realizou sua terceira reunião durante sua recuperação no hospital com o cardeal Pietro Parolin, o segundo oficial do Vaticano, e o vice de Parolin.

O Vaticano disse que o papa também tem assistido à transmissão ao vivo de um retiro espiritual anual de uma semana que muitos funcionários do Vaticano estão participando como parte dos preparativos para a Páscoa, em abril.