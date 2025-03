Taxação de super-ricos pode ser a marca que governo Lula estava procurando

Por fim, dividendos de mais de R$ 50 mil por mês serão tributados na fonte pelas empresas, inclusive os dividendos pagos a estrangeiros - para evitar que os acionistas migrem para fora do país para evitar serem taxados por aqui.

A proposta que mira apenas 141 mil almas para quem a vida sorriu no Brasil tem caráter civilizatório, com potencial para reduzir a bizarra desigualdade do país. E, por isso, será muito difícil ser aprovada no Congresso Nacional, que tem boa parte dos parlamentares fazendo parte desse grupo e representando os milionários deste país.

Vale lembrar que isenção de impostos sobre dividendos foi instituída durante o governo Fernando Henrique Cardoso e nunca revogada. É um dos mais longos "benefícios fiscais" que temos.

E ainda há espaço futuro para o ministro Haddad entrar com uma proposta mais robusta sobre renda e riqueza na segunda etapa da Reforma Tributária — a primeira, que reformou a taxação do consumo. O Poder Executivo havia prometido encaminhar o projeto ainda este ano, e ainda não o fez, destacando que já aprovou a taxação de fundos off-shore e fundos exclusivos. Que foram medidas importantes, mas não fazem cócegas na desigualdade.

É o mínimo civilizacional avançar para uma sociedade com o mínimo de justiça social. Se as medidas que atingem o andar de cima vão ou não passar no Congresso, isso é outra história. Mas, ao menos, estamos discutindo questões estruturantes que há décadas precisávamos debater.

É um assunto bem melhor do que anistia a golpistas ou proibir o aborto em crianças grávidas após estupradas, pautas centrais de um triste setor do parlamento.