Conversas com EUA são possíveis, mas apenas em "termos iguais", diz chanceler iraniano

"O outro lado deve estar convencido de que a política de pressão é ineficaz -- só então poderemos nos sentar à mesa de negociações em igualdade de condições."

Khamenei disse na quarta-feira que as negociações com o governo Trump simplesmente "apertariam o nó das sanções e aumentariam a pressão sobre o Irã".

Em 2018, no primeiro mandato de Trump, os EUA se retiraram do acordo nuclear de 2015 de Teerã com as potências mundiais e reimpuseram sanções que prejudicaram a economia do Irã. Teerã reagiu um ano depois, violando as restrições nucleares do acordo.

Khamenei, que tem a palavra final nas questões estatais iranianas, disse na semana passada que Teerã não será coagido a entrar em negociações.

Ao mesmo tempo em que deixou a porta aberta para um pacto nuclear com Teerã, Trump restabeleceu a campanha de "pressão máxima" que aplicou em seu primeiro mandato como presidente para isolar o Irã da economia global e levar suas exportações de petróleo a zero.

(Reportagem da Redação Dubai)