Após apelo de Trump, Putin diz que poupará ucranianos em Kursk se eles se renderem

Por Mark Trevelyan e Maxim Rodionov

(Reuters) - A Rússia poupará as vidas dos soldados ucranianos na região de Kursk, no oeste do país, se Kiev pedir que eles se rendam, disse o presidente russo, Vladimir Putin, nesta sexta-feira, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fazer um apelo para que ele evitasse um "massacre horrível" na região.

A Ucrânia negou que seus homens estivessem cercados, descrevendo isso como uma invenção russa, mas o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, chamou a situação de "muito difícil".