Coalizão expande preparativos para Ucrânia no pós-trégua, diz premiê do Reino Unido

Por Michael Holden e Elizabeth Piper

LONDRES (Reuters) - O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse neste sábado que as nações europeias e os aliados ocidentais estavam intensificando os preparativos para apoiar a Ucrânia caso haja um acordo de paz com a Rússia, com os chefes de defesa firmando "planos robustos" na próxima semana.

Starmer organizou uma reunião virtual para obter apoio de aliados para aumentar a pressão sobre o presidente russo, Vladimir Putin, para que o acordo de cessar-fogo promovido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, seja aceito e para firmar compromissos que garantam qualquer acordo -- algo que Trump deixou claro que espera que a Europa assuma.