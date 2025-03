Human Rights Watch liga milícias pró-junta militar a massacre em Burkina Faso

Os homens nos vídeos estão vestindo uniformes identificáveis dos Voluntários de Defesa da Pátria, acrescentou.

"À medida que o conflito armado em Burkina Faso entra em seu nono ano, as forças de segurança e suas milícias aliadas e grupos armados islâmicos estão cometendo crimes graves contra uma população exausta, sem medo de consequências", disse Allegrozzi.

O país do Sahel e seus vizinhos Mali e Níger estão lutando contra uma insurgência jihadista que se espalhou pela região desde que se enraizou no Mali, há 13 anos.

O governo militar de Burkina, que tomou o poder em um golpe em 2022, enfrentou críticas de grupos de direitos humanos por medidas que tomou em nome da segurança nacional.

Grupos de direitos humanos e as Nações Unidas têm repetidamente acusado tropas do Mali e de Burkina de abusos graves cometidos contra civis suspeitos de colaborar com os jihadistas. Ambos os exércitos negam irregularidades.

