Os presidenciáveis 'azuis' com nota vermelha em educação

Enquanto Romeu Zema (Novo) viu Minas Gerais cair do quarto para o sétimo lugar no ranking nacional, dois outros governadores conservadores melhoraram expressivamente seus indicadores. "Goiás, do Caiado, passou de terceiro para primeiro lugar na nota do Saeb. E o Paraná, do Ratinho Júnior, passou de sétimo para segundo", compara Toledo, destacando que ambos "são os principais pré-candidatos que estão tentando se viabilizar".

O comportamento do governador de São Paulo também foi comentado. "O Tarcísio diz que não [é candidato], ele tem que fazer charminho para o Bolsonaro não ficar nervosinho. Diz que não, mas dá uma piscadinha", observa Thais Bilenky.

Os resultados educacionais de São Paulo, porém, não são animadores. "A educação em São Paulo está muito mal e piorando", alerta Toledo, acrescentando que o estado, junto com Rio de Janeiro e Bahia, "puxa a média do Brasil para baixo". A segurança pública também é citada como problema em São Paulo, com "um vexame atrás do outro".

"Esse é um assunto que eu acho que a gente cobre mal na imprensa, porque ou o noticiário nacional só se fala do governo federal, ou ele é municipal", analisa Toledo. "O governo estadual fica ali meio num limbo. Raramente se fala de políticas públicas estaduais."

Para os colunistas, essa lacuna na cobertura favorece o governo federal na disputa política. "Essa disputa entre os próprios governadores, ninguém levando tão a sério assim as movimentações deles, está desorganizando a direita", avalia Bilenky. "O Lula, vira e mexe, como fez em Minas, puxa o Bolsonaro no discurso para poder antagonizar com ele."

Para Toledo, os indicadores de políticas públicas deveriam receber mais atenção: "Acho que a gente tem que prestar muito mais atenção nos indicadores de políticas públicas estaduais do que a gente presta hoje, porque, afinal de contas, são os passaportes, ou não, para que esses caras possam aspirar a cargos maiores", finaliza.