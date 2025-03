Multidões exigem justiça para 59 mortos em incêndio em boate na Macedônia do Norte

Por Fatos Bytyci

KOCANI, MACEDÔNIA DO NORTE (Reuters) - Episódios de violência foram registrados na Macedônia do Norte nesta segunda-feira, quando milhares de pessoas exigiram justiça para as 59 pessoas mortas em um incêndio em uma boate e pediram o fim da corrupção que, segundo elas, está por trás do pior desastre do país em anos.

O incêndio começou durante um show de hip hop na cidade de Kocani na madrugada de domingo, quando faíscas de sinalizadores incendiaram um pedaço do teto. Centenas de pessoas correram para a única saída do local, que não tinha licença, enquanto as chamas se espalhavam pelo telhado.