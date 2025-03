Reino Unido diz que "número significativo" de países está disposto a fornecer soldados para paz na Ucrânia

LONDRES (Reuters) - Um "número significativo" de países está disposto a fornecer tropas de manutenção da paz na Ucrânia no caso de um acordo de paz com a Rússia, disse um porta-voz do primeiro-ministro britânico Keir Starmer na segunda-feira.

Reino Unido e França lideram os esforços para oferecer um plano de manutenção da paz para a Ucrânia depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, iniciou conversações para pressionar por um acordo de paz com a Rússia.

Mais de 30 países devem estar envolvidos na chamada "coalizão dos dispostos" para apoiar a Ucrânia, disse o porta-voz de Starmer aos repórteres.