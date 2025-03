Putin promete duro caminho de volta para empresas ocidentais que "bateram a porta" contra a Rússia

As empresas ocidentais adotaram abordagens diferentes com relação à Rússia, com algumas vendendo, outras entregando as chaves aos gerentes existentes ou, em alguns casos, abandonando completamente os ativos.

Algumas, como a Renault, o McDonald's e a Henkel, concordaram com opções de recompra ao sair, embora os termos de tais acordos tenham sido mantidos em segredo.

Putin, falando em um fórum de negócios em Moscou, disse que havia solicitado ao governo que ficasse de olho nas empresas ocidentais que poderiam ter acordos de recompra para garantir que cada caso fosse cuidadosamente considerado se tais acordos fossem ativados.

Putin disse que respeitava as empresas que continuaram a trabalhar com a Rússia, mas tinha uma visão diferente daquelas que "bateram a porta desafiadoramente" ao sair.

As empresas que saíram sob pressão política doméstica e venderam seus ativos a um preço irrisório não deveriam ter permissão para recomprar pela mesma pequena quantia, disse Putin.

"Se o nicho de uma empresa ocidental já estiver preenchido por uma empresa russa, então... como dizemos, o trem partiu", disse Putin.