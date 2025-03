BC eleva Selic em 1 ponto a 14,25% e prevê alta menor em maio

Ao avaliar que agora a "bola" do Copom estará com Galípolo, já que a reunião de maio será a primeira sem as amarras de um “guidance” definido antes que ele assumisse a presidência do BC, Marcos Moreira, sócio da WMS Capital, disse esperar um Copom mais brando à frente.

“Muito provavelmente teremos um tom mais brando por parte do BC adiante, visto que o fator câmbio vem ajudando bastante dada a apreciação do real frente ao dólar nas últimas semanas”, afirmou.

Em dezembro, quando o BC ainda era presidido por Roberto Campos Neto, o Copom elevou a Selic em 1 ponto percentual e previu dois ajustes da mesma magnitude nas reuniões subsequentes.

Para Rodolfo Margato, economista da XP, a decisão do Copom não traz mudança relevante de tom, em comunicado consistente com um cenário marcado por inflação corrente pressionada, desancoragem das expectativas e sinais incipientes de moderação na atividade.

BC REDUZ PROJEÇÃO DE INFLAÇÃO

Desde a última reunião do Copom, as expectativas de mercado para os preços à frente seguiram desancoradas, fator tratado com preocupação pela autarquia, com a previsão para o IPCA de 2025 no boletim Focus passando de 5,50% antes do Copom de janeiro para 5,66% nesta semana. Para 2026, foco do horizonte relevante de atuação do BC, as expectativas passaram de 4,22% para 4,48%.