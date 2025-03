Sakamoto: Bolsonarismo quer Câmara como puxadinho da Casa Branca

Alguns deputados federais, aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), querem transformar a Câmara em uma espécie de puxadinho da Casa Branca no Brasil, analisou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News, do Canal UOL.

Agora, é também muito complicado que a importantíssima Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados se torne um puxadinho do Vivendas da Barra, que se torne um puxadinho da Casa Branca. Talvez seja isso que o bolsonarismo queira: transformar a Câmara dos Deputados no Brasil em um puxadinho da Casa Branca.