Empresa que paga bem não culpa Bolsa Família por falta de mão de obra

O empresário Rubens Menin, presidente do Conselho de Administração da MRV, defendeu mudanças no Bolsa Família e do BPC para, segundo ele, aliviar as contas públicas e aumentar a força de trabalho disponível em um evento organizado por um banco de investimentos em 27 de fevereiro. Reconheceu a importância do programa em um país com pobreza extrema, mas diz que o país precisa de "consciência fiscal".

Mas isso não pode vir separado da "consciência social", caso contrário, teremos aumento da vulnerabilidade dos trabalhadores, o que acaba os tornando vítimas da superexploração. E o governo federal já resgatou trabalhadores em condições análogas às de escravo em obras sob responsabilidade da MRV em oito cidades entre 2011 e 2021.

Representantes do setor da construção civil, entre eles Menin, divulgaram uma carta na qual propõem mudanças no programa sob a justificativa de que uma suposta "dependência voluntária" prejudica a oferta de mão de obra. Ou seja, para eles, o povo que ganha o benefício evita trabalhar na formalidade.

Mas um trabalhador CLT pode sim receber o Bolsa Família desde que cumpra com os requisitos pré-estabelecidos pelo governo. Ele perde o acesso quando passa a receber mais do que o limite do programa, o que, para ele, é uma boa notícia. Há um projeto tramitando no Congresso para garantir que o beneficiário não perca o Bolsa Família caso tenha aumento de renda por um período curto de tempo, devido a um contrato de safra ou temporário.

A ideia de que o Bolsa provoca indolência foi bombada por políticos por anos a fio. Por exemplo, quando deputado federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro vinculou o recebimento do programa à vagabundagem.

"O Bolsa Família é uma mentira, você não consegue uma pessoa no Nordeste para trabalhar na sua casa. Porque se for trabalhar, perde o Bolsa Família", afirmou em entrevista à Record News, em 2012.