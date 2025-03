Juiz adverte sobre consequências se governo Trump violar ordem de deportação

Boasberg sinalizou que estava cético quanto ao fato de que o cumprimento da ordem colocaria em risco a segurança nacional, citando uma postagem no X do secretário de Estado, Marco Rubio, com detalhes sobre os voos.

A ordem do juiz marcou um alívio temporário em uma disputa crescente com o governo de Donald Trump. O presidente republicano pediu o impeachment de Boasberg na terça-feira, atraindo uma rara repreensão do presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, John Roberts.

Boasberg, que foi nomeado para o cargo federal pelo presidente democrata Barack Obama, está tentando decidir se o governo violou sua ordem do fim de semana bloqueando a deportação de centenas de supostos membros de gangue venezuelana de acordo com uma lei do século 18.

Boasberg, um ex-promotor que foi inicialmente nomeado pelo presidente republicano George W. Bush para servir como juiz em um tribunal local de Washington, foi confirmado pelo Senado para o cargo federal em 2011 com 96 votos a favor e nenhum contra.

Após a ordem, três aviões que transportavam venezuelanos deportados aterrissaram em El Salvador, onde os migrantes estão sendo mantidos.

Boasberg pediu detalhes sobre quando os dois primeiros aviões decolaram e aterrissaram, e disse que a informação não seria divulgada. Em resposta, o governo Trump o acusou de ultrapassar sua autoridade.