Ferroviários de São Paulo aprovam greve contra privatização da CPTM

O projeto do governo lista que serão construídas oito novas estações e outras 24 passarão por reformas. O edital também prevê a eliminação de todas as passagens em nível, com a implantação de passarelas ou viadutos para aumentar a segurança, além da redução no tempo de espera entre os trens.

A linha 11-Coral deve ganhar mais 4 km, com quatro novas estações. Ela se estenderá até a Barra Funda e terminará na estação César de Souza, em Mogi das Cruzes.

Já a linha 12-Safira será prolongada em 2,7 km de novos trilhos e duas novas estações devem ser construídas. Segundo o plano do governo paulista, haverá integrações com as linhas 13-Jade da CPTM e 2-Verde do metrô.

Para a linha 13-Jade o plano é uma extensão adicional de 15,6 km com seis novas estações. A linha chegará até Bonsucesso e Gabriela Mistral, atualmente terminando no aeroporto de Guarulhos.

As linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda já são operadas pela ViaMobilidade, da iniciativa privada. Essas linhas foram alvo de investigação pelo Ministério Público de São Paulo por causa de seguidas falhas e acidentes.