EXCLUSIVO-Informação compartilhada com Casa Branca mostra que ucranianos não foram "cercados" em Kursk

Por Erin Banco

NOVA YORK (Reuters) - Os soldados ucranianos em Kursk perderam terreno nos últimos dias, mas não estão cercados pelas forças russas, ao contrário dos comentários recentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do presidente da Rússia, Vladimir Putin, de acordo com três autoridades dos EUA e da Europa familiarizadas com as avaliações de inteligência de seus governos.

Agências de inteligência dos EUA, incluindo a CIA, compartilharam essa avaliação com a Casa Branca na semana passada, disseram uma autoridade norte-americana e outra pessoa familiarizada com o assunto. No entanto, Trump continuou a afirmar que as tropas ucranianas estão cercadas na região de Kursk, no oeste da Rússia.