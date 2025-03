Casos de sarampo no Texas e Novo México sobem para 351, dizem autoridades

O departamento de saúde do Texas disse que classificou 307 pacientes como "não vacinados ou desconhecidos", o que inclui pessoas sem doses registradas da vacina contra o sarampo mais de 14 dias antes de começarem a apresentar sintomas.

No Novo México, os casos aumentaram de 38 para 42 na terça-feira, incluindo dois casos no Condado de Eddy e o restante no Condado de Lea, que faz fronteira com o Condado de Gaines.

Em 18 de março, o departamento de saúde de Oklahoma relatou quatro casos "prováveis" em indivíduos não vacinados, que foram expostos aos surtos no Texas e no Novo México e apresentaram sintomas semelhantes aos do sarampo.

O CDC disse que a vacina contra sarampo, caxumba e rubéola (SCR) é a ferramenta mais importante para prevenir o sarampo.

Em um comunicado de saúde aos médicos em 7 de março, o CDC disse que o risco de sarampo generalizado nos Estados Unidos continuava baixo.

O secretário de Saúde dos EUA, Robert F. Kennedy Jr., que há anos semeia dúvidas sobre a segurança e eficácia da imunização, disse no mês passado que reconhece o sério impacto do atual surto de sarampo no Texas e disse que o governo está fornecendo recursos, incluindo vacinas.