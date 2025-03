Hamas estuda proposta dos EUA de "ponte" para cessar-fogo enquanto Israel intensifica ataques

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse que os militares estavam intensificando os ataques aéreos, terrestres e marítimos e que também retirariam civis para a parte sul de Gaza, falando três dias após Israel ter efetivamente abandonado a trégua de dois meses.

Katz enfatizou que Israel continuaria sua campanha até que o Hamas libertasse mais reféns e fosse totalmente derrotado.

No entanto, embora Israel tenha infligido sérios danos ao Hamas com ataques aéreos nesta semana, que mataram o chefe do governo de Gaza e outras autoridades importantes, fontes palestinas e israelenses dizem que o Hamas demonstrou que pode absorver grandes perdas e ainda lutar e governar.

O Hamas disse que ainda estava debatendo a proposta de Witkoff e outras ideias, com o objetivo de chegar a um acordo sobre a libertação de prisioneiros, encerrar a guerra e garantir a retirada militar israelense completa da Faixa de Gaza.

Uma autoridade palestina, falando sob condição de anonimato, disse à Reuters que o Egito também havia apresentado uma proposta de ponte, mas o Hamas ainda não havia respondido. O funcionário se recusou a fornecer detalhes sobre a proposta, que, segundo ele, estava sendo considerada.

Duas fontes de segurança egípcias disseram que o Egito sugeriu estabelecer um cronograma para a libertação do restante dos reféns, juntamente com um prazo para a retirada total de Israel de Gaza, com garantias dos EUA.