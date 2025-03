Juiz em caso de deportações diz que advogados do governo Trump foram "desrespeitosos

Por Ted Hesson e Luc Cohen

WASHINGTON (Reuters) - O juiz norte-americano que proibiu temporariamente o governo do presidente Donald Trump de deportar supostos membros de gangues venezuelanas com base em uma lei de 1798 disse em uma audiência nesta sexta-feira que os advogados do governo foram "intempestivos e desrespeitosos" nos processos judiciais, enquanto avalia se as autoridades violaram sua decisão.

No início da audiência, o juiz distrital dos EUA, James Boasberg, com sede em Washington, disse ao procurador-geral adjunto Drew Ensign que não se lembrava de ter ouvido os advogados do governo se dirigirem a ele da maneira como a administração fez nesse caso.