Com recorde de violência na Bahia, governador troca cúpula da Segurança

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT-BA), anunciou hoje trocas nos comandos da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Departamento de Polícia Técnica do estado.

O que aconteceu

"Esforços para intensificar enfrentamento e diminuição de índices criminais." O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, disse que as mudanças anunciadas no comando das Forças de Segurança do estado são para valorizar o mérito, a experiência profissional e a qualificação técnica.

Estado tem seis das 10 cidades mais violentas do país.Santo Antônio de Jesus (BA), no recôncavo baiano, é a mais violenta por número de homicídios, com média de 94,1 homicídios para cada 100 mil habitantes. Jequié tem taxa de homicídios de 91,9; Simões Filho (81,2), Camaçari (76,6), e Juazeiro (72,3), completam a lista dos cinco maiores números de homicídios.