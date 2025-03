Japão, China e Coreia do Sul se reúnem em "ponto de virada na história" geopolítica

Os três concordaram em acelerar os preparativos para uma cúpula trilateral no Japão este ano, que também incluiria conversas sobre como Tóquio, Pequim e Seul podem lidar com o declínio da taxa de natalidade e o envelhecimento da população, afirmou Iwaya em um anúncio conjunto após a reunião.

A primeira reunião dos ministros das Relações Exteriores dos países desde 2023 ocorre no momento em que o presidente dos EUA, Donald Trump, rompe alianças de décadas, potencialmente abrindo a porta para que a China forje laços mais estreitos com países tradicionalmente alinhados com Washington.

"Nossas três nações têm uma população combinada de quase 1,6 bilhão de habitantes e uma produção econômica superior a US$24 trilhões. Com nossos vastos mercados e grande potencial, podemos exercer uma influência significativa", disse Wang. Ele acrescentou que a China quer retomar as negociações de livre comércio com seus vizinhos e expandir a participação na Parceria Econômica Abrangente Regional de 15 nações.

Entretanto, ainda há divisões profundas. Pequim está em desacordo com Tóquio e Seul em várias questões importantes, incluindo seu apoio à Coreia do Norte, sua intensificação da atividade militar em torno de Taiwan e seu apoio à Rússia na guerra com a Ucrânia.

Os aliados dos EUA Japão e Coreia do Sul, que hospedam milhares de tropas norte-americanas, compartilham a opinião de Washington de que a China -- a segunda maior economia do mundo -- representa uma ameaça crescente à segurança regional.

Cho disse que, durante a reunião, pediu à China que ajude a persuadir a Coreia do Norte a abandonar suas armas nucleares.