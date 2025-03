UE diz que "retirada incondicional" russa da Ucrânia é condição para alterar sanções

Por Julia Payne e Jan Strupczewski

BRUXELAS (Reuters) - A retirada de todas as forças russas da Ucrânia seria uma das principais condições para suspender ou alterar as sanções da União Europeia, disse a Comissão Europeia nesta quarta-feira.

Os Estados Unidos chegaram a acordos separados na terça-feira com a Ucrânia e a Rússia para interromper os ataques no mar e contra alvos energéticos, com Washington concordando em pressionar para suspender algumas sanções contra Moscou.