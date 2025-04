Após Trump ameaçar sanções à Rússia, Kremlin diz que segue conversando com EUA

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta terça-feira que a Rússia continua seu diálogo com os Estados Unidos em meio às ameaças do presidente Donald Trump de impor sanções secundárias ao petróleo russo se Moscou não trabalhar para acabar com a guerra na Ucrânia.

Trump, que disse esta semana que estava irritado com o presidente russo Vladimir Putin, declarou a repórteres na segunda-feira que quer ver o líder do Kremlin fazer um acordo para acabar com o conflito em grande escala, agora em seu quarto ano.

"Quero que ele faça um acordo para impedir que soldados russos e ucranianos e outras pessoas sejam mortas", disse Trump no Salão Oval. "Quero ter certeza de que ele cumprirá o acordo, e acho que ele o fará."