Rubio se reúne com ministro das Relações Exteriores da Dinamarca e enfatiza "forte" relação

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, que disse que cabe ao povo da Groenlândia decidir seu próprio futuro, chamou a descrição de Vance sobre a Dinamarca de "injusta".

Rasmussen disse aos repórteres após sua reunião com Rubio que a Groenlândia não estava em sua agenda.

"Mas eu, é claro, aproveitei a oportunidade para declarar algumas coisas em nome do Reino da Dinamarca", disse ele. "Mais especificamente, que essas repetidas declarações do presidente dos EUA com uma visão ou ambição de controlar a Groenlândia não são de forma alguma sustentáveis. Chegaram a um ponto em que realmente desafiam nossa soberania como reino", acrescentou.

Ele disse que o secretário de Estado dos EUA havia dito que os Estados Unidos respeitavam o direito da Groenlândia à autodeterminação.

Rasmussen também disse que era hora de a Otan prestar mais atenção à situação no Ártico e que era responsabilidade da aliança militar proteger a região do Ártico.

Frederiksen desembarcou em Nuuk na quarta-feira em uma viagem de três dias e prometeu apoiar a Groenlândia contra as repetidas promessas de Trump de controlar a ilha do Ártico.