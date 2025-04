Chefe da ONU rejeita novo plano israelense para controlar ajuda em Gaza

Nenhuma ajuda foi entregue ao enclave palestino de cerca de 2,1 milhões de pessoas desde 2 de março. Israel disse que não permitiria a entrada de todos os produtos e suprimentos em Gaza até que os militantes palestinos do Hamas libertassem todos os reféns restantes.

A Cogat, agência militar israelense que coordena a ajuda, reuniu-se na semana passada com agências da ONU e grupos de ajuda internacional e disse que propôs "um mecanismo estruturado de monitoramento e entrada de ajuda" para Gaza.

"O mecanismo foi projetado para apoiar as organizações de ajuda, melhorar a supervisão e a responsabilidade e garantir que a assistência chegue à população civil necessitada, em vez de ser desviada e roubada pelo Hamas", publicou o Cogat no X no domingo.

Jonathan Whittall, oficial sênior de ajuda da ONU para Gaza e Cisjordânia, disse na semana passada que não havia evidência de desvio da ajuda.

No mês passado, Israel retomou o bombardeio em Gaza após uma trégua de dois meses e enviou tropas de volta ao enclave.

"Gaza é um campo de extermínio -- e os civis estão em um ciclo interminável de morte", disse Guterres ao pedir novamente a libertação imediata e incondicional de todos os reféns, um cessar-fogo permanente e acesso humanitário total em Gaza.