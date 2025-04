Gleisi diz que falta esclarecimento sobre projeto de anistia, mas não descarta discussão sobre algumas penas

"Está faltando esclarecimento sobre isso", disse a ministra a jornalistas no Palácio da Alvorada em rápida entrevista.

"De fato, falar sobre anistia ou mediação de pena, ou redução de pena em relação a algumas pessoas do 8 de janeiro, eu acho que é plenamente defensável do ponto de vista de muitos parlamentares que estão ali. Talvez a gente até tenha que fazer essa discussão mesmo no Congresso", afirmou Gleisi.

Segundo a ministra das Relações Institucionais, o texto do projeto em debate na Câmara prevê anistia para o ex-presidente e ex-autoridades graduadas que atuaram no planejamento e nas atividades para efetivar o golpe.

"Agora, o que não pode acontecer é uma anistia àqueles que conduziram o processo do golpe no país, ao Bolsonaro, aos generais, àqueles que foram responsáveis por planejar -- e inclusive planejaram uma operação chamada 'punhal verde amarelo' que previa a morte do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, do ministro Alexandre de Moraes. Isso não pode acontecer jamais."

Bolsonaro e aliados têm se mobilizado em torno do projeto. Deputados bolsonaristas vêm colhendo assinaturas dos pares em apoio a um requerimento que, se aprovado pelo plenário da Câmara, colocará a proposta sob regime de urgência, com uma tramitação mais acelerada.

No fim de março, Bolsonaro tornou-se réu por decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que acatou na íntegra a denúncia da PGR.