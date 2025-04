Acusado de incendiar casa da ex e tentar homicídios é solto por falha do MP

Na sexta-feira anterior ao incêndio, Mariana conta afirma que foi até uma festa onde Marcello estava para cobrar a devolução de uma cópia da chave do apartamento dela, e então houve uma discussão. Na madrugada do domingo (9), o empresário foi até o prédio onde Mariana mora com a filha e um irmão. No momento do crime, dormiam no imóvel o irmão e um primo dela.

O porteiro do prédio, que prestou depoimento à polícia, relatou que Marcello pegou a mala que Mariana deixara para ele na portaria e informou que iria subir até o apartamento. Câmeras de segurança mostram que ele desceu pelo elevador momentos antes do fogo ser percebido no apartamento.

As chamas começaram no quarto onde estava a mala da viagem, e tomou conta dos demais cômodos, destruindo praticamente tudo no imóvel. O cômodo onde o fogo começou foi o mais destruído.

Em entrevista, Marcello negou que tenha incendiado o apartamento e disse que foi até o local na madrugada apenas para pegar pertences pessoais. "Ao entrar no apartamento, a primeira coisa que fiz foi avisar ao irmão dela: abri a porta, falei com ele e disse que estava pegando as minhas coisas, recolhi todos os meus pertences e desci", conta.

Em entrevista à TV Pajuçara, o irmão de Mariana, Vinicius Maia, negou que tenha sido avisado e, aos prantos, contou que saiu às pressas do apartamento em chamas, e temendo pela vida da irmã.

"Eu pensei que poderia ter perdido ela, sai desesperado. Eu desci com meu primo e avisei ao porteiro para ligar para os Bombeiros. Perguntei a ele se minha irmã estava em casa, ele disse que não, mas Marcello tinha vindo. Até então, não sabia de briga nenhuma", contou.