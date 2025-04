China diz que está "derrubando muros" para expandir alianças comerciais em meio a impasse com EUA

PEQUIM (Reuters) - A China está "derrubando muros" e expandindo seu círculo de parceiros comerciais, "apertando as mãos" em vez de "apertar os punhos", disse o Ministério das Relações Exteriores do país nesta terça-feira, enquanto Pequim trabalha para diversificar os laços em meio à escalada da guerra comercial com os Estados Unidos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, impôs uma tarifa de 145% sobre os produtos chineses este ano, como parte de tarifas recíprocas mais amplas sobre todos os parceiros comerciais dos EUA. Isso provocou escárnio e críticas por parte de Pequim, que retaliou aumentando as taxas sobre os produtos americanos para 125%.

"Diante das incertezas externas, a China insistirá em apertar as mãos em vez de apertar os punhos, derrubar muros em vez de construir barreiras, conectar em vez de dissociar", disse Lin Jian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, em uma coletiva de imprensa na terça-feira.