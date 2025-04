Trump pede à Suprema Corte dos EUA que aplique proibição militar a transgêneros

O Departamento de Justiça afirmou que Settle havia usurpado a autoridade do Poder Executivo -- chefiado por Trump -- para determinar quem pode servir nas Forças Armadas. A liminar do juiz "não pode ser comparada com a deferência substancial que se deve aos julgamentos militares profissionais (do Departamento de Defesa)", disse o Departamento de Justiça no processo.

No caso apresentado a Settle, sete soldados transgêneros em serviço ativo, um homem transgênero que pretende se alistar e um grupo de defesa dos direitos civis entraram com a ação contra a proibição. A Suprema Corte determinou que os autores da ação apresentem uma resposta à solicitação do governo até 1º de maio.

O pedido do governo "representa uma tentativa de restabelecer a discriminação em nossas Forças Armadas antes que o processo judicial possa seguir seu curso", disse em um comunicado o grupo de direitos LGBT Lambda Legal, que está ajudando a representar os autores da ação.

"Os membros transgêneros do serviço militar têm servido abertamente ao nosso país com honra e distinção por quase uma década e cumpriram e estão cumprindo todos os padrões neutros baseados no serviço", acrescentou.

Em janeiro, Trump assinou um decreto que classificou a identidade de gênero dos transgêneros como uma mentira e afirmou que eles não são capazes de satisfazer os padrões necessários para servir nas Forças Armadas norte-americanas.

"A afirmação de um homem de que ele é uma mulher e sua exigência de que os outros honrem essa falsidade não é consistente com a humildade e o altruísmo exigidos de um membro do serviço", declarou o decreto de Trump.