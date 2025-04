Coreia do Norte confirma envio de soldados para Rússia e Putin celebra "heróis"

O final vitorioso da batalha para libertar Kursk demonstrou o "mais alto nível estratégico da firme amizade militante" entre a Coreia do Norte e a Rússia, disse a agência de notícias estatal KCNA, citando o partido governante norte-coreano.

A Rússia reconheceu o destacamento norte-coreano pela primeira vez no fim de semana e afirmou que as forças ucranianas haviam sido expulsas do último vilarejo russo que estavam controlando. Kiev negou a alegação e disse que suas tropas ainda estavam operando em algumas partes do território russo.

Nesta segunda-feira, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, expressou sua gratidão pessoal à Coreia do Norte e a Kim.

"Sempre honraremos os heróis coreanos que deram suas vidas pela Rússia, por nossa liberdade comum, em igualdade de condições com seus irmãos de armas russos", declarou Putin em um comunicado divulgado pelo Kremlin.

A Comissão Militar Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte disse que Kim tomou a decisão de enviar tropas de acordo com o tratado de parceria estratégica abrangente que ele assinou com Putin no ano passado.

