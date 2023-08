Por que o fim dos testes nucleares não impede a proliferação de armas atômicas

Além disso, nada proíbe que o míssil que transporta as ogivas nucleares seja testado, como fez a França ao disparar um míssil M51 a partir de um submarino de mísseis balísticos nucleares em abril de 2023.

Os Estados Unidos estiveram entre os pioneiros destes novos testes nucleares em laboratórios. Em particular, investiram quase US$ 3,5 bilhões na National Ignition Facility, o maior laser do mundo, localizado no Laboratório Lawrence Livermore, na Califórnia, que pode recriar as condições de uma explosão nuclear.

A França também possui este tipo de tecnologia com seu Megajoule Laser instalado no Centro de Estudos Científicos e Técnicos da Aquitânia, perto de Bordeaux. Este tipo de equipamento não é utilizado apenas para fins militares, pois também permite aos cientistas contribuir para a investigação sobre a fusão nuclear que poderá permitir a obtenção de energia totalmente limpa.

O teste nuclear, uma mensagem política

Se o fim dos testes reais não acabou com o desenvolvimento dos arsenais nucleares, o benefício do fim destes testes para acalmar as relações internacionais não é, no entanto, negligenciável. "Quando a Coreia do Norte testa uma arma nuclear, é uma mensagem política extremamente forte e potencialmente 'escalada'. A ideia da proibição total dos testes nucleares já é desacelerar o progresso tecnológico, porque é mais complicado desenvolver armas nucleares mais precisas com métodos de simulação do que com testes nucleares. É também por isso que a França hesitou muito antes de assinar o CTBT", recorda Fayet.

A guerra na Ucrânia, contudo, perturbou o equilíbrio global em que se baseia a dissuasão nuclear. A Rússia, que, apesar de ter assinado e ratificado o CTBT, ameaçou em fevereiro de 2023 relançar os seus testes nucleares, o que desferiria um golpe muito sério no regime de controle de armas e poderia ter sérias implicações à escala internacional.