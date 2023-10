Contra aluguel alto, Portugal corta isenção fiscal a aposentado estrangeiro

A medida criada em 2009 para os estrangeiros que vivem pelo menos metade do ano em Portugal e que atraiu muitos aposentados para o país está com os dias contados.

Ela vai deixar de existir a partir de 2024, quando Portugal pretende acabar com as isenções fiscais a aposentados estrangeiros. O motivo, segundo o governo português, é que isso estaria contribuindo para o aumento dos preços do setor imobiliário.

No momento em que Portugal enfrenta uma crise de moradia, as isenções a estrangeiros não são mais aceitas, de acordo com o anúncio do primeiro-ministro António Costa. "Manter tal medida no futuro seria prolongar uma injustiça fiscal injustificável e seria uma forma indireta de os preços do mercado imobiliário continuarem a subir", declarou o chefe do governo socialista, em entrevista à CNN Portugal, na noite de segunda-feira (2).