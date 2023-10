Nobel de Literatura 2023 vai para norueguês Jon Fosse e premia o teatro

O Prêmio Nobel de Literatura de 2023 foi concedido nesta quinta-feira (5) ao dramaturgo norueguês Jon Fosse por suas "peças de teatro e sua prosa inovadoras que deram voz ao indescritível", de acordo com o júri. Ao saber a notícia, o autor disse que estava "surpreso e grato".

Jon Fosse, de 64 anos, nasceu no Oeste da Noruega e vive atualmente em uma residência honorária situada nas propriedades do Palácio Real de Oslo, chamada "Grotten".

Escritor e dramaturgo prolífico, Fosse estreou em 1983 com o romance "Raudt, svart" (Vermelho, preto) e recebeu vários prêmios ao longo da carreira, entre eles o Prêmio Internacional Ibsen, o Europeu de Literatura e o de Literatura do Conselho Nórdico. A extensa obra do autor, traduzida em mais de 40 línguas, inclui romance, teatro, poesia, livros para crianças e ensaio.