'Jogaram granada no bunker e atiraram', diz jovem atacada por Hamas em rave

Ao menos 250 pessoas morreram no sábado (7) no festival Universo Paralello, uma rave realizada perto da Faixa de Gaza, no primeiro dia do ataque do Hamas contra Israel - que já deixou mais de 1,2 mil mortos.

Nas redes sociais, vídeos mostram o início do ataque. Jovens dançavam quando mísseis começavam a se aproximar do local da festa, onde se apresentaria Juarez Petrillo, pai do DJ brasileiro Alok. A rave foi realizada no deserto de Negev, no sul de Israel.

No início, os frequentadores não faziam a menor ideia de que se tratava de um atentado. Após as primeiras explosões, a multidão tentou fugir, alguns de carro e outros a pé. Muitos se abrigaram em bunkers na região, mas foram perseguidos. Vários abandonaram seus veículos na estrada nos arredores do evento.