Ao menos 260 mortos e brasileiros sumidos: o que se sabe da rave em Israel

Zimerman disse que rezou para morrer após ter visto pessoas pegando fogo. "E eu não podia sair porque a chance de eu dar de cara com um terrorista era enorme. O que aconteceu? Eu fingi que estava morto durante horas."

A gente era só jovens em uma festa, sabe? Festejando a vida e, do nada, as pessoas que querem morte, interrompem isso. (...) Eu lembro que gritavam 'granada', em hebraico, e aí tentavam pegar a granada e jogar de volta para fora [do bunker], mas era inútil porque eles dominaram.

Rafael Zimerman, sobrevivente

O brasileiro Rafael Birman também estava na festa e conseguiu fugir com amigos. Um foguete de bazuca caiu perto dele e dos seus amigos enquanto eles estavam atrás do bunker, já que não havia mais lugar dentro do espaço.

Começou a cair bomba e eu fui o primeiro a ir embora. E teve algumas pessoas que preferiram ficar um pouquinho mais. Depois de três, quatro estalos, o vidro de trás [do carro] explodiu e aí eu entendi que a gente virou o alvo. A gente abriu a porta, se jogou no chão e ficou se protegendo atrás do carro enquanto os soldados retalhavam os terroristas. A gente passou 20 minutos deitados no chão, abraçados, rezando.

Rafael Birman, sobrevivente, à TV Globo

O jogador brasileiro de futevôlei Nathan Obadia contou que foi com mais quatro amigos para a festa rave. Quando anunciaram que o evento estava cancelado, ele estranhou e sugeriu aos amigos que fossem embora.