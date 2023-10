O que sabemos sobre os brasileiros desaparecidos após ataques contra Israel

Ao menos três brasileiros estão desaparecidos em Israel após o início dos ataques do Hamas contra o país do Oriente Médio, segundo informou o Ministério das Relações Exteriores.

A pasta não divulga os nomes, mas informa que todos têm dupla nacionalidade e estavam em um festival de música eletrônica realizado no sul do país, perto da Faixa de Gaza. O evento —onde o DJ Juarez Petrillo, pai do DJ Alok, tocaria ontem— foi alvo de um ataque por terra de integrantes do grupo extremista.

Segundo apuração do UOL, com base em entrevistas com amigos e parentes e relatos nas redes sociais, os desaparecidos seriam Ranani Glazer, Bruna Valeanu e Karla Stelzer Mendes.