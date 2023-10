Brasileiro ferido em Israel diz que se fingiu de morto durante ataque

Tinha muita gente pegando fogo. Eu não podia sair porque, se eu forçasse a saída, a chance de eu dar de cara com um terrorista era enorme. Então, eu acabei fingindo que eu estava morto durante horas.

Rafael Zimerman

Todo mundo queria sobreviver e eu lembro que tinha uma menina que ela estava desesperada, desesperada. Ela começou a me morder, me morder, me morder, me morder. E eu, ao mesmo tempo, não conseguia respirar.

Rafael Zimerman

A gente era só jovens em uma festa, festejando a vida e, do nada, as pessoas que querem morte interrompem isso.

Rafael Zimerman

Zimerman foi internado em um hospital, mas teve alta neste domingo (8). Ele ficou com marcas de estilhaços nas costas.

Rafaela, que estava com Ranani e Zimerman, contou à CNN Brasil que começaram a procurar no GPS qual bunker seria mais perto para sair da festa, já que estavam em uma área aberta. Eles encontraram um bunker em um ponto de ônibus na estrada.

Segundo a jovem, o bunker em que entraram começou a ser alvo de bombas de gás, tendo várias pessoas feridas e mortas no local. Até uma granada foi jogada ao lado do bunker, que tinha aproximadamente 50 pessoas e encheu rapidamente. Rafaela e Zimerman conseguiram sair do local com vida. Ranani se encontra desaparecido desde então.