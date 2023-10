Atrizes sem véu são proibidas de trabalhar no Irã e punidas em Israel por posicionamento sobre Gaza

A artista, Maisa Abdel Hadi, que mora na cidade de Nazaré, no norte do país, foi presa na segunda-feira e mantida sob custódia policial até quarta-feira por ter, segundo a polícia, postado em sua página no Facebook uma foto de uma escavadeira rompendo a cerca entre a Faixa de Gaza e Israel no início do ataque do Hamas, que, segundo as autoridades, matou mais de 1.400 pessoas, a maioria civis.

"Vamos fazer isso no estilo de Berlim", escreveu ela na foto, em alusão à queda do Muro de Berlim que separava as duas Alemanhas em 1989. "Ela é acusada de apoiar o terrorismo", disse Jaafar Farah, diretor da associação de direitos humanos Mousawat (Igualdade), um dos advogados da associação está representando a atriz de 38 anos, que participou de várias séries de TV, filmes e peças de teatro.

De acordo com inúmeros testemunhos e com a polícia israelense, membros da minoria árabe de Israel e palestinos de Jerusalém Oriental foram demitidos, expulsos de suas universidades ou presos por publicações em redes sociais expressando sua solidariedade com a Faixa de Gaza desde o início da guerra desencadeada pelo ataque do movimento islâmico palestino.

Os árabes israelenses, que constituem um quinto da população israelense, são descendentes dos palestinos que permaneceram em suas terras quando o Estado de Israel foi criado e imposto em 1948.

(Com informações da AFP)