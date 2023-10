"Hoje a Amazônia é a região que mais passa fome", afirma Graziano, ex-diretor da FAO

Após a plenária, na terça-feira (24), Wellington Dias se encontrou com José Graziano da Silva, que, entre 2003 e 2004, atuou no governo de Luiz Inácio Lula da Silva como ministro extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome, sendo o responsável pela implementação do Programa Fome Zero. Graziano também foi diretor-geral da FAO, de 2012 a 2019. A RFI entrevistou Wellington Dias e José Graziano da Silva na sede da FAO, em Roma.

De acordo com os relatórios produzidos pela FAO, o Brasil sofreu um retrocesso desde 2019. A tendência e os dados verificados mostram que o país retornou ao Mapa da Fome em 2022, oito anos depois de deixar a lista. O levantamento mais recente desta agência da ONU, realizado entre os anos de 2020 e 2022, mostra que 10,1 milhões de brasileiros estavam em situação de fome. Outros 21,1 milhões, em condições de insegurança alimentar grave.

O ministro Wellington Dias afirma ainda que o retrocesso do Brasil se deve ao desmantelamento das políticas de combate à fome promovidas pelos governos anteriores do PT. "O Brasil passou por uma situação em que se desmantelou todos os sistemas existentes. Houve um desmonte na integração com os municípios, combinado com diversas políticas de transferência de renda, moradia, energia elétrica, a qualificação, além da agregação da saúde com a educação. Agora é um desafio maior porque a fome tem uma presença ainda mais forte nas médias e grandes cidades", adverte Dias.

Brasil no Mapa da Fome

O ministro ressalta que tirar o Brasil do Mapa da Fome e reduzir a pobreza são prioridades do governo do presidente Lula. "Temos um foco especial com a população em situação de rua, povos indígenas. Todo mundo se lembra da situação dos Yanomami. Aquilo é uma realidade em muitos lugares. Nos esforçamos para a economia do país crescer e abrir a oportunidades para este público", ele acrescenta.

Já José Graziano da Silva avalia que hoje o desafio é maior do que no passado, quando foi implementado o Programa Fome Zero. "Além da população ter crescido, agora a fome está espalhada pelo Brasil inteiro. Há 20 anos, estava concentrada basicamente no interior do Nordeste. Hoje a região que mais passa fome é a Amazônia. São números fortes em uma região que se supõe que esteja entre as mais ricas, em termos de natureza, de rios, peixes e frutas. Mas é a região que tem mais fome", ele insiste.