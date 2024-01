Covid-19: quase 17 mil pessoas morreram em seis países por uso de cloroquina, diz estudo francês

Morte por toxicidade da hidroxicloroquina

De acordo com Lega, a toxicidade da cloroquina, em pacientes já enfraquecidos pela Covid, poderia ter levado à morte de milhares de pessoas.

"Temos dados da farmacovigilância de um lado e também testes e controles randomizados de outro lado, que nos mostram que a cloroquina pode ter uma toxicidade cardíaca. Estes dados já são bem conhecidos, principalmente no uso da droga em casos de doenças auto-imunes e para a malária", em que o remédio é normalmente indicado, explica o médico.

Mas no contexto da Covid, ele explica que houve uma evolução do quadro de pacientes que tinham doenças pouco graves, para uma doença com taxas de mortalidade importantes e, sobretudo, para inflamações no coração. "Sobre aproximadamente 10 a 30% de pacientes é muito provável que esta toxicidade tenha sido aumentada no contexto da Covid", diz.

A principal lição do estudo, de acordo com o pesquisador, é que parte da comunidade médica tirou conclusões precipitadas.

"Porque as prescrições (de cloroquina) foram bem executadas por nós mesmos, médicos", lamenta. Em alguns centros hospitalares, as prescrições do remédio eram feitas em 16% dos casos da Covid-19. Em outros, as prescrições chegavam até a 90% dos casos, mostra o estudo.