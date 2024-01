Eleições nos EUA: Trump vence sem surpresas em Iowa e pode enfrentar Biden em novembro

O calendário eleitoral americano começou com a vitória de Donald Trump em Iowa. Com mais de cinquenta por cento da preferência dos republicanos (51%) que votaram na noite desta segunda-feira (15), Trump dá um passo adiante no caminho para enfrentar novamente Joe Biden nas eleições de novembro nos EUA.

Luciana Rosa, correspondente da RFI em Nova York

A vitória de Donald Trump já era apontada nas pesquisas de boca de urna. A incógnita estava por conta do segundo lugar, que finalmente acabou ficando com o governador da Flórida, Ron DeSantis, 24%, que terminou a noite superando Nikki Haley, que ficou com 20% dos votos.