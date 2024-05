'Gritavam que era o fim do mundo', diz morador de Caxias do Sul

O morador de Caxias do Sul (RS), Fábio Langer, disse no UOL News da manhã desta segunda-feira (13) que os tremores sentidos na cidade foi um "momento muito angustiante" para ele e os vizinhos.

Fomos surpreendidos com esses estrondos, com essa movimentação do solo, que nos deixou muito assustados. Quando acordamos, a sensação era a mistura de um trovão com uma bomba. Foi cerca de sete ocorrências em sequência. A sensação que se tinha é que a casa mais alta do morro tinha desmoronado e batido na outra. Saímos na rua com a impressão de que o caos estava instaurado.