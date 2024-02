Acordo entre Israel e Hamas permanece possível, segundo Washington, mas TPI se preocupa com ofensiva em Rafah

França repudia comentários

O Ministério de Relações Exteriores francês também denunciou os comentários de Albanese. "O massacre de 7 de outubro é o maior massacre antissemita do século XXI. Contestá-lo é um erro. Parecer justificá-lo, incluindo o nome das ONU, é uma vergonha. Estas observações são ainda mais escandalosas porque a luta contra o antissemitismo e todas as formas de racismo estão no centro da fundação da ONU", respondeu o Quai D'Orsay no domingo no X.

As relações entre Israel e vários responsáveis ??da ONU se deterioraram desde o início da operação israelense lançada em Gaza em retaliação ao ataque do movimento Hamas, no poder no território palestino desde 2007.

"Se a ONU quiser tornar-se novamente um órgão competente, seus líderes devem repudiar publicamente as observações antissemitas de sua 'enviada especial' e demiti-la imediatamente", acrescentaram os dois ministros israelenses.

Os Relatores Especiais da ONU são especialistas voluntários e independentes enviados pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, a quem comunicam os resultados de suas investigações.

Israel já havia criticado Albanese depois que ela e outros especialistas comissionados pela ONU disseram, em novembro, que os palestinos em Gaza estavam "gravemente em risco de genocídio".