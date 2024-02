Biden recebe rei da Jordânia em Washington para discutir conflito no Oriente Médio

A Resistência Islâmica, um grupo guarda-chuva de militantes apoiados pelo Irã, reivindicou responsabilidade na ação e, em represália, os Estados Unidos lançaram uma série de ataques aéreos contra o grupo na Síria e no Iraque.

Existem cerca de 3.000 soldados americanos baseados na Jordânia, um aliado chave dos Estados Unidos na região.

Além disso, um líder militar do Hezbollah libanês foi morto em um ataque israelense no sul do Líbano na semana passada, em meio a temores sobre a ampliação do conflito na Faixa de Gaza. O homem "desempenhava um papel de liderança na direção das operações militares no sul" e teria tido envolvimento no planejamento do ataque às tropas americanas, de acordo com um chefe da segurança libanês.

O papel da Jordânia em Gaza

Em janeiro, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, encontrou-se com Abdullah em Amã e o monarca jordano pediu ao diplomata para pressionar a Casa Branca por um cessar-fogo em Gaza.

A Jordânia é um dos países que têm enviado suprimentos médicos e ajuda humanitária à Faixa de Gaza; foram três envios desde o início da guerra. Além disso, a Jordânia criou um hospital de campanha em Khan Younis, no sul de Gaza, para ajudar a socorrer os feridos.