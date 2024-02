'O mundo precisa ser mais feminino e mais feminista', diz diretor de 'Betânia' que compete na Berlinale

A saga desta robusta personagem, interpretada com maestria pela atriz Diana Mattos, também se confunde com a história do paradisíaco Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. A protagonista, aliás, leva o nome de uma cidade da região.

Com uma fotografia de tirar o fôlego e interpretações cativantes, o longa de Marcelo Botta transita entre ficção e documentário, permeado por canções regionais e a cultura do Bumba Meu Boi. A história de Betânia é a história do Maranhão, mas também do Nordeste e da mulher brasileira.

Luta de uma líder comunitária

Em entrevista à RFI na Berlinale, Marcelo Botta contou que a ideia do filme surgiu em 2018, quando gravava um documentário nos Lençóis Maranhenses para a televisão brasileira. No local, ele conheceu a líder comunitária Maria do Celso, que há 50 anos luta para levar energia elétrica ao povoado onde vive - batalha igualmente encarnada pela protagonista do longa.

Em outubro de 2021, após uma incursão de vários dias pelo Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, o cineasta desenvolveu uma relação especial com a cidade de Betânia, resolvendo concretizar o projeto do filme. Ao longo da jornada de produção, Botta criou a personagem principal inspirado em outras mulheres da região e também na personalidade da atriz Diana Mattos.

"Assim surgiu a Betânia, de uma forma que a gente se encantou porque ela traz a força, mas traz a ternura. Por isso, no cartaz do filme tentamos colocar uma imagem que traduz essa personagem. Ela está sorrindo e chorando ao mesmo tempo, que é uma coisa muito brasileira, muito maranhense, conseguir sorrir até nas situações mais adversas", diz.