Como viúva do presidente do Haiti virou suspeita de cúmplice do assassinato dele

"As acusações são consistentes e os indícios de envolvimento da ex-primeira-dama no assassinato do presidente Jovenel Moise são suficientes", observa o documento, que especifica que "as declarações da ex-primeira-dama (...) são tão contaminadas de contradições que as tornam inverossímeis."

Jovenel Moise no Palácio Presidencial do Haiti Imagem: Valerie Baeriswyl/AFP

O ex-primeiro-ministro interino, Claude Joseph, e o ex-diretor-geral da polícia nacional, Léon Charles, estão entre os acusados, sendo que o documento aponta "indicações suficientes" de cumplicidade no assassinato do chefe do Estado haitiano para ambos.

Baleado dentro de casa

Em 7 de julho de 2021, Jovenel Moise foi baleado e morto em sua residência privada, aos 53 anos, por um comando de mais de 20 pessoas, principalmente mercenários colombianos, sem a intervenção de seus guarda-costas.

A própria Martine Moise ficou ferida durante o ataque.